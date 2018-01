Brandenburger Linkspartei soll von weiblicher Doppelspitze geführt werden

Der Landesverband der Brandenburger LINKEN soll in Zukunft von einer weiblichen Doppelspitze geleitet werden. Diesen Vorschlag unterbreitete am Mittwoch der derzeitige Landesvorsitzende und Finanzminister Christian Görke (LINKE) seiner Partei. Er selber bewerbe sich nicht mehr als Landeschef, erklärte Görke der in Berlin erscheinenden Tageszeitung »neues deutschland« (Donnerstagausgabe).

Stattdessen sollen Sozialministerin Diana Golze und die Geschäftsführerin des Landesverbandes, Anja Mayer, künftig eine Doppelspitze bilden. Görke wollte am Nachmittag die Presse über die vorgeschlagenen Personalien unterrichten. Ein Landesparteitag am 17. März muss dann die neuen Vorsitzenden wählen. Quelle: neues deutschland (ots)

