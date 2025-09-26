Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Schluss mit Extra-Posten! Union kippt Ostbeauftragte

Schluss mit Extra-Posten! Union kippt Ostbeauftragte

Freigeschaltet am 26.09.2025 um 06:52 durch Sanjo Babić
Logo der Union (CDU und CSU)
Logo der Union (CDU und CSU)

Bild: CDU/CSU

Die Unionsfraktion erwägt, das Amt der Ostbeauftragten abzuschaffen, meldet die dts Nachrichtenagentur. Zuständigkeiten sollen demnach in die regulären Fachressorts verlagert werden, berichtet FinanzNachrichten.de.

Zur Begründung heißt es, ostdeutsche Anliegen müssten zentraler Teil der Gesamtpolitik sein und nicht in einer Sonderzuständigkeit verbleiben. Wirtschaftsförderung, Demografie und Infrastruktur sollen stärker übergreifend koordiniert werden. Abgeordnete der CDU/CSU verweisen auf eine effizientere Steuerung und eine bessere Verzahnung mit den Ländern.

Kritiker warnen vor Symbolwirkung und fordern klare Garantien, dass spezifische Bedürfnisse der ostdeutschen Regionen nicht untergehen. Die Fraktionsspitze stellt in Aussicht, Fortschritte durch messbare Indikatoren zu dokumentieren.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte toupet in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige