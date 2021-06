Grünen-Politiker Cem Özdemir: "Wir sind nicht für Lebensstil-Fragen zuständig, wir sind zuständig für die Leitplanken"

Der ehemalige Parteichef von Bündnis 90/Die Grünen Cem Özdemir wehrt sich zum Auftakt des Grünen-Parteitages gegen den Vorwurf, die Grünen seien eine Verbotspartei. In einem Interview mit dem Podcast "Bosbach & Rach - Die Wochentester" für RedaktionsNetzwerk Deutschland und Kölner Stadt-Anzeiger sagt Özdemir: "In unserem Parteiprogramm steht nicht drin, wie man sich zu ernähren und anzuziehen hat oder wie und ob man zu fahren hat. Und das ist auch gut so."

Özdemir: "Als eine Partei, die der Freiheit verpflichtet ist, sollte man solche Lebensstil-Fragen doch bitteschön den Leuten selber überlassen, die sind ja nicht blöd. Wir sind nicht für Lebensstil-Fragen zuständig, wir sind zuständig für die Leitplanken. Um aus der sozialen eine ökologisch soziale Marktwirtschaft zu machen."

Im Gespräch mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach räumt Özdemir ein: "Klimaschutz ist nicht zum Nulltarif zu haben. Das ist ein Gebot der Ehrlichkeit, das klar zu sagen. Jeder, der sagt, wir wollen das Pariser Klimaschutzabkommen ernst nehmen. Jeder, der sagt, wir wollen auch nicht gegen das Bundesverfassungsgerichtsurteil verstoßen, kommt um den CO2-Preis nicht herum."

Özdemir im "Wochentester"-Podcast: "Aber das muss maßvoll sein und es muss einen sozialen Ausgleich geben."

Der ehemalige Parteichef fordert ein Umdenken: "Ich betrachte Klimaschutz nicht als Hindernis für die Wirtschaft, sondern es ist künftig die Grundlage für erfolgreiches Wirtschaften und Geld verdienen. Ich treffe viele Unternehmer, die längst sagen: Wir haben das verstanden. In der Politik würde ich mir den Mut auch bei den Parteien wünschen, die traditionell vorgegeben haben, wirtschaftsnah zu sein."

Auch zum Reizthema "SUV" äußert sich Özdemir, der grüner Vorsitzender im Verkehrsausschuss des Bundestages ist: "Ich würde den SUV nicht verbieten. Wenn Leute glauben, dass die Straßensituation in Köln oder in Stuttgart so schlimm ist, dass du ohne SUV in der Stadt in den Schlaglöchern verschwindest, dann sollen sie in Gottes Namen ihren SUV fahren. Aber ich sage auch: Wenn du im Parkhaus statt einem Parkplatz zwei brauchst, weil das Ding so riesig ist, oder wenn du entsprechend CO2 raushaust, kann es keine ökologische Zechprellerei geben. Meine Lösung wäre ein Bonus-Malus-System. Dann helfen die SUV-Fahrer, die Mobilität von morgen zu finanzieren."

Quelle: MAASS-GENAU - Das Medienbüro (ots)