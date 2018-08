CDU-Ministerpräsident Günther für Frauenquote in der Partei

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat sich für die Einführung der Frauenquote in der CDU ausgesprochen. "Die Erfahrung auch in der CDU ist, dass es mit Freiwilligkeit und Appellen nicht getan ist", sagte der schleswig-holsteinische CDU-Vorsitzende der Düsseldorfer "Rheinischen Post". "Eine moderne Partei muss die Macht hälftig an Männer und Frauen verteilen. Wenn es mit Freiwilligkeit nicht geht, muss es eine Quote geben", sagte Günther.

Und: "Ich war früher klar gegen eine Frauenquote, heute bin ich dafür offen." Allerdings würde ein wesentliches Problem damit nicht gelöst werden. "Wir können dafür sorgen, dass Frauen zu 50 Prozent in den Gremien, auf den Wahllisten und im Kabinett vertreten sind. Eine Quote würde aber bei den Kandidaten in den Wahlkreisen nicht helfen." Dort könne nicht erzwungen werden, dass eine Frau in einem Wahlkreis antritt. "Da hilft nur Unterstützung aus der Parteiführung. Ich bin dafür." Quelle: Rheinische Post (ots)