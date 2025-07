Merz: Der neue Stromberg?

Merz bei Maischberger: Ein Bundeskanzler, der am liebsten auf dem internationalen Parkett tanzt, ist auf Deutschlandbesuch. Angesprochen auf sein Wahlversprechen, die Senkung der Stromsteuer: Vielleicht kann man da was machen. Großspurig holt er aus: »Wir schauen uns das mit gutem Willen noch einmal an. Wir tun, was wir leisten können, was der Haushalt hergibt.« Dies schreibt Björn Höcke (AfD) auf seiner Internetseite.

Höcke weiter: "Dabei wirkt er wie ein gewisser Abteilungsleiter aus einer bekannten Kult-Serie, der ertappt, mit viel Geschwafel davon ablenken will, daß er gar keinen Plan hat. Läuft: Der Koalitionsausschuß tagte, schaute sich die Angelegenheit an — und entschied sich dagegen, aus Kostengründen, die auch Merz längst bekannt waren. Für alles ist Geld da: Für die Ukraine, für die abenteuerliche Energiewende oder Bürgergeld für Zuwanderer. Aber nicht für die Entlastung der Bürger.



Immerhin, schwafeln und vertrösten kann er gut, der Merz. Ende des Jahres soll ein neuer Stromberg-Film in die Kinos kommen — erwartet uns da vielleicht eine neue Besetzung?" Quelle: Björn Höcke