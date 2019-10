Wirtschaftsstaatssekretär Bareiß: Maas schadet deutschen Interessen

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Thomas Bareiß (CDU), hat den Auftritt von Außenminister Heiko Maas (SPD) in der Türkei scharf kritisiert. "Das was der Außenminister gemacht hat, spricht nicht nur gegen jede diplomatische Gepflogenheit, sondern es ist stillos und auch gegen unsere deutschen Interessen", sagte Bareiß dem "Handelsblatt".

Letztendlich zeige es seine "Hilflosigkeit" in der wichtigen Syrien-Frage. Maas hatte in Ankara ebenso wie sein türkischer Kollege Mevlüt Cavusoglu dem Vorschlag von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) aktuell keine Chance eingeräumt. In seinem Gespräch mit Cavusoglu habe er kaum eine Rolle gespielt: "Für Dinge, die im Moment eher theoretischen Charakter haben, hat uns die Zeit gefehlt, weil den Menschen in Syrien die Zeit für theoretische Debatten fehlt." Bareiß sagte dazu, seiner Kabinettskollegin so in die Parade zu fahren sei "total daneben".

Quelle: dts Nachrichtenagentur