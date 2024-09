SPD-Vize erhöht Druck auf Scholz

Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Serpil Midyatli hat von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mehr Führung verlangt. "Es muss von vorn regiert werden", sagte sie der "Bild". "Wenn ein Sozialdemokrat an der Regierung ist, muss es auch sozialdemokratische Politik geben."

Sie habe die "konkrete Erwartung", dass das Rentenpaket 2 und das Bundestariftreuegesetzt kommen. "Die Alltagssorgen der Menschen müssen im Blick behalten werden, das ist nicht nur die Migration", so Midyatli. "Ich wünsche mir deutlichere und lautere Kommunikation vom Kanzler, wie zum Beispiel im Bundestag in der Debatte mit Friedrich Merz. Was erreicht worden ist, darf auch lauter gesagt werden", sagte die SPD-Vize.

Quelle: dts Nachrichtenagentur