Landwirtschaftsminister will Ravioli für den Krisenfall bunkern

Freigeschaltet am 28.08.2025 um 07:39 durch Sanjo Babić
Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) will die Ernährungsnotfallvorsorge für Kriegs- und Krisenfälle massiv ausbauen. "Wir sind momentan in einer sicherheitspolitischen Lage, die uns alle zum Nachdenken bringt", sagte Rainer dem Nachrichtenmagazin Politico. "Für mich ist es wichtig, dass neben der Vorsorge bei Rüstungsgegenständen auch die Ernährungssicherung eine große Rolle spielt", so der CSU-Politiker.

Seit den 60er-Jahren gibt es Lagerbestände von Produkten wie Getreide, Linsen oder Dosenmilch. Das Problem dabei: "Das, was wir jetzt gelagert haben, muss ja erst zubereitet werden", so Rainer. "Ich will das ausbauen zu einer nationalen Reserve mit schon fertigen Produkten, die man [...] gleich verzehren kann, wenn sie warm gemacht werden. Da spricht man vielleicht dann über Dosenravioli oder Dosenlinsen oder andere Dinge", sagte der Landwirtschaftsminister. "Ohne Essen und Trinken könnten wir nicht leben."

Für die Erweiterung der Notfallvorsorge rechnet Rainer mit Kosten von "circa 80 bis 90 Millionen" Euro. Die Umstellung auf verzehrfertige Produkte wird dabei voraussichtlich einige Zeit dauern. "Mein Ansatz wäre, dass man die private Wirtschaft, die großen Lebensmittelketten, da mit einbezieht. Sie haben die Lieferketten dazu, die haben Lagerkapazitäten", so Rainer.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

