Familienpolitischer Konvent: Die AfD steht an der Seite der Familien!

Am 10. Juni 2023 war es wieder so weit: Die Familienpolitiker der AfD haben sich zum Familienpolitischen Konvent in Barleben in Sachsen-Anhalt zusammengefunden, um sich auszutauschen, zu diskutieren und die familienpolitische Programmatik der AfD zu schärfen. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Schwerpunktthema war dieses Jahr das Selbstbestimmungsgesetz und die Gefahr für Jugendliche durch den staatlich geförderten Trans-Gender-Kult. Die AfD wird sich entsprechend mit aller Kraft dafür einsetzen, unsere Kinder vor zerstörenden Ideologien zu schützen. Sebastian Maack, Leiter des Bundesfachausschusses 4 für Familie und Demografie, freut sich über die gelungene Veranstaltung: “Familienpolitik ist eines der zentralen Themen für die AfD. Durch den Familienpolitischen Konvent wurde wieder einmal herausgearbeitet, wie wichtig eine verantwortungsvolle Familienpolitik für den Zusammenhalt und den Fortbestand unserer Gesellschaft ist. Die AfD ist an der Seite der Eltern, der Kinder und der Familien insgesamt.” Martin Reichardt überbrachte in seiner Eigenschaft als Bundesvorstandsmitglied, sowie Familienpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag, ein Grußwort im Namen des Bundesvorstandes, indem er die Bedeutung der Familienpolitik als zentrales Politikfeld der AfD herausstellt." Quelle: AfD Deutschland