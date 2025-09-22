Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Kritik am InfraGO-Personalvorschlag von Verkehrsminister Schnieder

Kritik am InfraGO-Personalvorschlag von Verkehrsminister Schnieder

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Warnen, kritisieren und Fingerzeig (Symbolbild)
Warnen, kritisieren und Fingerzeig (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

FinanzNachrichten.de verweist auf Widerstand im InfraGO-Aufsichtsrat; der Tagesspiegel berichtet, die geplante Vorstellung des Kandidaten sei unsicher. Arbeitnehmervertreter und Teile des Gremiums hätten Vorbehalte angemeldet.

Kritiker bemängeln fehlende Großprojekterfahrung und warnen vor Verzögerungen bei der Generalsanierung; Befürworter betonen Managementkompetenz und den Kurswechsel, den der Minister mit InfraGO anstrebt.

Der Aufsichtsrat ringt um Mehrheiten; eine Vertagung würde Projektstarts und Taktung der Bauphasen erschweren. Parallel wird über Interimslösungen diskutiert. 

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte pelz in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige