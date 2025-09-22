Kritik am InfraGO-Personalvorschlag von Verkehrsminister Schnieder

FinanzNachrichten.de verweist auf Widerstand im InfraGO-Aufsichtsrat; der Tagesspiegel berichtet, die geplante Vorstellung des Kandidaten sei unsicher. Arbeitnehmervertreter und Teile des Gremiums hätten Vorbehalte angemeldet.

Kritiker bemängeln fehlende Großprojekterfahrung und warnen vor Verzögerungen bei der Generalsanierung; Befürworter betonen Managementkompetenz und den Kurswechsel, den der Minister mit InfraGO anstrebt.

Der Aufsichtsrat ringt um Mehrheiten; eine Vertagung würde Projektstarts und Taktung der Bauphasen erschweren. Parallel wird über Interimslösungen diskutiert.

Quelle: ExtremNews



