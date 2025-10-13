Florian Köhler: Telegram-Gründer Pavel Durov warnt vor Zensur und staatlichem Kontrollwahn – Freiheit des Internets in Gefahr!

Anlässlich seines 41. Geburtstags am 10. Oktober hat Telegram-Gründer Pavel Durov mit großer Besorgnis vor der zunehmenden Kontrolle und Zensur des Internets gewarnt. Was einst ein Ort freien Austauschs war, entwickle sich weltweit zu einem Überwachungsinstrument: In Deutschland werden Kritiker online verfolgt, die EU scannt private Nachrichten, Großbritannien sperrt tausende Nutzer, Frankreich kriminalisiert Tech-Verteidiger der Privatsphäre.

Digitale IDs und Online-Alterskontrollen gefährden die Grundrechte der Bürger. Durov betont, dass seine Generation als letzte freiheitsliebende in die Geschichte eingehen könnte, wenn nicht umgehend gehandelt wird.

Florian Köhler, digitalpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, erklärt: „Durovs Warnungen spiegeln die Realität wider. Auch in Bayern werden freie Meinungsäußerung und Bürgerrechte im Internet massiv bedroht – insbesondere durch die Bayern-Allianz des Digitalministers Fabian Mehring (Freie Wähler). In enger Kooperation mit Großkonzernen wie Google und Meta werden alternative Positionen und regierungskritische Fakten systematisch diskreditiert. Die AfD-Fraktion fordert eine sofortige Kehrtwende: Die Bayern-Allianz muss aufgelöst werden, alle damit verbundenen Aktivitäten müssen eingestellt und die freie Meinungsäußerung im digitalen Raum geschützt werden. Freie Bürger haben das Recht, selbst zu entscheiden, welche Informationen sie für glaubwürdig halten!

Um dieses Ziel zu bekräftigen, haben die medienpolitischen Sprecher der AfD-Fraktionen des Bundes und der Länder die Resolution ‚Freiheit im Netz‘ verabschiedet.“

https://www.afd-landtag.bayern/wp-content/uploads/2024/11/Arbeitspapier_Freiheit_im_Netz.pdf

Quelle: AfD Bayern