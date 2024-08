CDU-Arbeitnehmerflügel begrüßt Merz' Absage an Rente mit 70

Der Arbeitnehmerflügel der CDU hat die Ankündigung von Parteichef Friedrich Merz begrüßt, dass es weder im Wahlprogramm noch in einem möglichen Koalitionsvertrag mit der CDU eine Rente mit 70 geben soll. "Ich freue mich, dass Friedrich Merz die Debatte damit beendet hat", sagte Dennis Radtke der "Süddeutschen Zeitung". "Die Menschen brauchen Klarheit und Planungssicherheit."

Gerade Rentenpolitik habe viel mit Vertrauen zu tun. "Jeder muss sich sicher sein: Wenn die CDU im nächsten Jahr wieder regiert, wird die Lebensleistung von Menschen gesehen und gewertschätzt", so Radtke. Die CDU verschließe "nicht die Augen davor, dass viele Berufsgruppen nicht in der Lage sind, wahllos länger arbeiten zu können".



Radtke ist noch stellvertretender Vorsitzender des Arbeitnehmerflügels. Im September soll er ganz an die Spitze rücken. Die Forderung nach einer Anhebung des Renteneintrittsalter kam von der Chefin der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Gitta Connemann (CDU).

Quelle: dts Nachrichtenagentur