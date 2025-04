Christian Dirschauers Rede zu den Wahlergebnissen

Liebe Freundinnen und Freunde, drei historisch gute Wahlen in 2022, 2023 und 2025 haben dem SSW und den Minderheiten im Land ein noch größeres, politisches Gewicht gegeben. Und es macht mich glücklich und auch etwas stolz, sagen zu dürfen, dass ich als SSW-Landesvorsitzender daran einen Anteil haben durfte.

Dirschauer weiter: "Denn der Erfolg des SSW in den letzten Jahren ist das Ergebnis einer gemeinsamen Anstrengung, eines gemeinsamen Engagements und unseres starken Zusammenhalts in der dänischen und der friesischen Minderheit. Danke Euch allen dafür!

Im Januar habe ich den Vorsitz der SSW-Landtagsfraktion übernommen, nachdem Lars auf eigenen Wunsch aus der Landespolitik ausgeschieden war. Seitdem habe ich die Spitzenpositionen sowohl in Partei als auch in der Fraktion inne. Heute lege ich den Parteivorsitz nieder, was mir wahrlich nicht leichtfällt, denn ich übe das Amt mit großer Passion aus. Aber ich bin gleichzeitig überzeugt davon, dass es nicht gut für eine Partei ist, wenn zu viele Schlüsselpositionen in einer Hand liegen. Der SSW lebt von Mitbestimmung und starken Strukturen – nicht vom Einfluss Einzelner.

In den vergangenen Jahren war mir besonders wichtig, die Parteiorganisation im Ehrenamt und im Hauptamt weiterzuentwickeln – und dass ist uns das ziemlich gut gelungen ist. Der SSW ist heute top aufgestellt. So haben wir in den vergangenen Jahren die Personalressourcen im Landessekretariat aber auch in den Kreissekretariaten markant erhöht, wovon insbesondere die kommunale Ebene profitiert. Gleichzeitig haben wir das Bildungs- und Schulungsprogramm für unsere vielen Ehrenamtlichen in Partei und Kommunen zusammen mit dem Dansk-frisisk kommunalpolitisk forening ausgeweitet und weiter professionalisiert.



Auch unseren Strategie- und Handlungsplan, mit dem wir unsere politischen und organisatorischen Ziele und Maßnahmen festlegen haben wir zusammen mit den Kreisverbänden für die Zeit bis 2028 fortgeschrieben. Gleichzeitig steht auch der parteiinterne Gelichstellungsplan, den Kvindeforum erarbeitet, kurz vor dem Abschluss und auch die Bildung einer Seniorenkommission und damit die noch bessere Einbindung der älteren Generation in die parteiinternen Prozesse ist beschlossen und soll noch in diesem Jahr umgesetzt werden."

Quelle: SSW