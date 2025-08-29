Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Kay Gottschalk: Union wird zum Steigbügelhalter für SPD-Steuerpläne

Kay Gottschalk: Union wird zum Steigbügelhalter für SPD-Steuerpläne

Freigeschaltet am 29.08.2025 um 10:25 durch Sanjo Babić
Kay Gottschalk (2025)
Kay Gottschalk (2025)

Bild: Eigenes Werk /SB

Nachdem das Jahressteuergesetz unter der Ampel gescheitert ist, muss die Koalition neue Schulden machen. Nun kündigt der CDU-Abgeordnete Andreas Mattfeldt an, Steuererhöhungen nicht länger auszuschließen.

Dazu teilt der finanzpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Kay Gottschalk, mit: „Heute zeigt sich erneut, wie schnell die CDU ihre eigenen Versprechen aufgibt. Steuererhöhungen waren immer ausgeschlossen, doch nun spricht Herr Mattfeldt von höheren Spitzensteuern und Änderungen bei der Erbschaftsteuer. Damit bricht die Union ein zentrales Wahlversprechen. 

Die SPD muss nur stur auf ihren Forderungen bestehen und abwarten, bis die CDU einknickt. So gibt sich die Union selbst auf, nur damit diese Koalition weiterbesteht. Die AfD-Fraktion setzt auf einen klaren Sparkurs. Überflüssige Ausgaben und ideologische Subventionen müssen gestrichen werden. Nur so lassen sich Haushaltslöcher schließen, ohne die Bürger zusätzlich zu belasten.“

Quelle: AfD Deutschland

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte moder in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige