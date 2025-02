1. Bundesliga: Bayern gewinnen gegen Bremen

Zum Auftakt des 21. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München gegen Werder Bremen mit 3:0 gewonnen.

Nachdem die erste Halbzeit extrem zäh war, wurden die Bayern im zweiten Durchgang extrem dominant, fanden aber das gegnerische Tor überraschend selten. Harry Kane allein hätte schon fast ein Dutzend Treffer versenken können, traf aber nur in der 56. Minute und in der Nachspielzeit, beide Male per Elfmeter, zwischendurch erhöhte Leroy Sané in der 82. Minute.

Die Bayern vergrößern damit an der Tabellenspitze vorerst den Abstand zu Verfolger Bayer Leverkusen auf neun Punkte, Bremen bleibt auf Platz acht und könnte an diesem Spieltag noch drei Ränge abrutschen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur