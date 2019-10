Bayerische Grüne loben CSU-Vize Weber

Die bayerischen Grünen haben den CSU-Vize Manfred Weber gelobt. Der sei ein "Stratege", der CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder hingegen ein "Taktiker", sagte Ludwig Hartmann, Vorsitzender der grünen Landtagsfraktion, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Weber, der Schwarz-Grün als "Zukunftsmodell" sieht, scheine "erkannt zu haben, dass die Grünen die nach vorn denkende Kraft sind und gleichzeitig in der Lage, in stabilen Regierungen die Herausforderungen der Zukunft zu lösen". Söder habe in den Sondierungsgesprächen mit den bayerischen Grünen "von der ersten Minute an ein Ziel" gehabt, "dass es bloß nichts mit uns werden darf", so Hartmann.



"Denn überall, wo Grüne mitregieren und beweisen, dass sie vernünftige Politik machen, werden sie stärker. Den Nachweis wollte er uns in Bayern nicht antreten lassen, dass wir tatsächlich auch gute Regierungsarbeit machen." Schulze kritisierte außerdem das Klimapaket der Großen Koalition. Es gebe darin "ein paar gute Ansätze", etwa die Senkung der Mehrwertsteuer für die Bahn. "Aber es ist typisch GroKo und eben auch typisch Söder: Er macht einen kleinen Schritt, geht aber nicht weit genug. Wo ist zum Beispiel die Kerosinsteuer? Wenn wir wirklich wollen, dass weniger geflogen wird, müssen wir da auch ran."

Quelle: dts Nachrichtenagentur