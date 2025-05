Dürr: Nicole Büttner soll FDP-Generalsekretärin werden

Der Kandidat für den FDP-Vorsitz, Christian Dürr, will die Tech-Unternehmerin Nicole Büttner zur Generalsekretärin der Partei machen. "Wenn ich beim Bundesparteitag zum Vorsitzenden gewählt werde, schlage ich den Posten des Generalsekretärs vor", sagte Dürr den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Ich freue mich sehr, dass Nicole Büttner sich dazu entschieden hat, mein Running Mate zu werden."

Büttner sei eine erfolgreiche Unternehmerin im KI-Bereich und seit 20 Jahren Mitglied der FDP. "Ich möchte neue Wege gehen", erklärte Dürr. "Denn in der Vergangenheit waren es meistens Berufspolitiker, die in der ersten Reihe standen - nicht nur in der FDP. Jetzt konnte ich mit Nicole Büttner eine profilierte und aktive Unternehmerin für mein Team gewinnen." Das künftige FDP-Präsidium werde "gleichermaßen aus erfahrenen und neuen Gesichtern bestehen", kündigte Dürr an.



Büttner ist Unternehmerin und Investorin im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Unter anderem gründete sie das Berliner KI-Unternehmen Merantix Momentum, dessen Geschäftsführerin sie auch ist. Büttner, die im Schweizerischen Sankt Gallen, in Stockholm und Stanford (US-Bundesstaat Kalifornien) studierte, gehört dem Vorstand des Bundesverbands Deutsche Startups an. Sich selbst bezeichnet sie als "Unternehmerin, Ökonomin und Tech-Optimistin". 2019 stand sie auf Platz 10 der FDP-Liste für die Europawahl, verpasste aber den Einzug.

Quelle: dts Nachrichtenagentur