Bericht: Grüne wählen Fraktionsspitze schon am kommenden Montag

Die Grünen ziehen die Wahl ihrer Spitzenposten offenbar vor. Bereits am kommenden Montag will die Bundestagsfraktion ihre Vorsitzenden wählen. Das berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Fraktionskreise. Zu erwarten ist, dass Katharina Dröge und Britta Haßelmann in ihren Ämtern bestätigt werden. Gegenkandidaturen sind bislang nicht bekannt.

Dröge und Haßelmann führten bereits in der vergangenen Wahlperiode die Grünen-Fraktion. Sie sind seit einigen Wochen geschäftsführend im Amt und sollen nun am Montag bestätigt werden. Die beiden dürften nach den Abgängen von Robert Habeck und Annalena Baerbock einen wichtigen Teil des neuen Machtzentrums der Grünen bilden. Neben den Vorsitzenden soll auch die erste parlamentarische Geschäftsführerin am Montag in der Fraktionssitzung, die um 14:30 Uhr starten soll, gewählt werden. Zu erwarten ist, dass Irene Mihalic in ihrem Amt bestätigt wird. Auch sie besetzte bereits in der vergangenen Wahlperiode die Position.



Zuvor war am Montag nur die Wahl des Kandierenden der Grünen für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten geplant. Anders als bei den sonstigen Positionen dürfte es für dieses Amt mehrere Kandidaturen geben. Drei Abgeordnete haben Bewerbungen eingereicht. Katrin Göring-Eckardt will ihr Amt behalten, hat aber Konkurrenz von Ex-Parteichef Omid Nouripour und der scheidenden Kultur-Staatsministerin Claudia Roth. Möglich ist aber auch, dass es unter den Kandidierenden im Vorfeld eine Verständigung gibt und es am Montag nur zwei oder sogar eine Kandidatur gibt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur