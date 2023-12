Özdemir signalisiert im Werbeverbot-Streit Kompromissbereitschaft

Im Streit um ein Werbeverbot für süße, fettige und salzige Lebensmittel für Kinder hat Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) weitere Kompromissbereitschaft signalisiert. "Ich bin kompromissbereit, aber das Ziel von mehr Kinderschutz steht", sagte Özdemir dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Er sei "guter Dinge", dass man das hinbekomme. Natürlich brauche es mehr Bewegungsangebote und Aufklärung sowie gesundes Essen in Kitas und Schulen, "aber das heißt ja nicht, dass wir deshalb keine Regeln für die Werbung brauchen, die stark beeinflusst, wie unserer Kinder sich ernähren". Es könne doch nicht richtig sein, dass Frühstückscerealien bis zu 50 Prozent Zucker enthielten, und die Werbung dann die Kinder hinter die Fichte führe, so Özdemir.

Bis zu zwei Millionen Kinder seien in Deutschland krankhaft übergewichtig, der Großteil bleibe es ein Leben lang. "Das hat drastische Konsequenzen für ihre Lebensqualität und Lebenserwartung und auch für unser Gesundheitswesen", sagte der Minister. "Nichtstun ist keine Alternative. Wir müssen das Problem von mehreren Seiten angehen." Der Grünen-Politiker hatte seine Pläne für ein Werbeverbot unter anderem im Umfeld von Schulen und im Fernsehen wegen Widerstands der FDP bereits angepasst.



Die FDP hat allerdings grundsätzliche Bedenken gegen das Vorhaben. Özdemir warnte unterdessen auch vor einem Kulturkampf ums Fleisch gewarnt und nahm dabei besonders den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder in den Blick: "Es liegt kein Segen darin, einen Kulturkampf ums Fleisch zu beschwören", sagte Özdemir dem RND. "Wer Currywurst essen will, soll das gerne machen. Wichtig ist doch, dass es auch gesunde Speisen gibt, die gut schmecken und so als Alternative angenommen werden." Er sei für "echte Wahlfreiheit beim Essen". Dies gelte auch an Weihnachten.



"Jeder soll nach seiner Facon selig werden - ob mit oder ohne Weihnachtsgans. Ich verurteile weder die einen, noch glorifiziere ich die anderen", sagte Özdemir. Söder und Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) dagegen täten so, "als müsse man als echter Deutscher rund um die Uhr Wurst und Fleisch essen", kritisierte der Minister. "Ich mag diese Bevormundung nicht und empfehle den beiden mehr Gelassenheit."

