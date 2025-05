Bodo Ramelow (Die Linke): Union übertrumpft, was die AfD sagt

Bodo Ramelow (Die Linke) kritisiert den Umgang der CDU mit der AfD. Der frühere Ministerpräsident Thüringens sagte am Rande des Bundesparteitags der Linken in Chemnitz im Gespräch mit dem Fernsehsender phoenix: "Wenn alle der Politik der AfD nicht nur hinterherlaufen, sondern dasselbe erzählen, dann wird das immer auf die AfD einzahlen." Damit meine er insbesondere die Union, "die immer das nacherzählt, was die AfD vorher schon gesagt hat". Die CDU übertrumpfe dabei sogar die AfD, "um noch mehr diese Tonalität anzuschlagen".

Die Linke sieht Bodo Ramelow nicht mehr als ostdeutsche Partei. "Der Parteitag, an dem wir hier sind, ist zwar in Chemnitz, in der europäischen Kulturhauptstadt, aber tatsächlich ist die Mehrheit eindeutig West. Es ist eine andere Partei wie die Partei vor 20 Jahren, die ich habe entstehen lassen. Und das ist eigentlich 1999 mein Traum gewesen, als ich der PDS beigetreten bin." Die Linke sei durch die vielen neuen Mitglieder zudem jünger geworden. "Das ist eine neue Parteistruktur und ein neues Parteileben. Auch da muss ich mich als Älterer jetzt mal langsam hineinbewegen." Quelle: PHOENIX (ots)