Grünen-Verkehrspolitikerin Kapek: Berliner S-Bahn-Probleme müssen schnell angegangen werden

Die verkehrspolitische Sprecherin von Bündnis90/Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, Antje Kapek, erwartet, dass die S-Bahn-Probleme in der Stadt schnell angegangen werden.

An das Treffen der Berliner Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) mit Vertretern der Deutschen Bahn und der S-Bahn habe sie entsprechend hohe Erwartungen, sagte Kapek am Mittwoch im rbb24 Inforadio. Bonde müsse sich von der InfraGo, der Infrastrukturgesellschaft der Bahn "ein 'Go' holen, dass wir nicht bis in die 2030er- oder 2040er-Jahre warten müssen", bis die Stellwerke repariert sind.

Die Berliner Verkehrssenatorin Bonde hat wegen der Probleme bei der S-Bahn für Mittwoch ein Krisentreffen angesetzt. Kapek warf Bonde vor, die Lage zu lange heruntergespielt zu haben: "Seit über einem Jahr warnen wir davor, dass wir immer tiefer in eine Krise schlittern, die es so vor ein, zwei Jahren noch nicht gegeben hat." Insofern sei es gut, dass jetzt "endlich alle Beteiligten an einem Tisch sitzen", so Kapek.

Quelle: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg (ots)