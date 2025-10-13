Robert Teske: Der Osten benötigt endlich echte Zukunftsinvestitionen

Aufgrund der Absage der Bundesregierung an den Erfurter Standort der Deutschen Agentur für Transfer und Innovation (DATI) geht Thüringen trotz bereits zugesagter Mittel und einem transparenten Auswahlverfahren erneut leer aus.

Hierzu teilt der AfD-Bundestagsabgeordnete Robert Teske, Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales, mit: „Die Bundesregierung verspielt mit dieser Entscheidung nicht nur Arbeitsplätze und Investitionen in Millionenhöhe, sondern zeigt einmal mehr, dass der ,Aufbau Ost‘ längst nur noch in ermüdenden Sonntagsreden vorkommt.

Dass wohl weder Landesregierung noch SPD-Minister rechtzeitig informiert oder eingebunden wurden, offenbart die Machtlosigkeit der ostdeutschen Vertreter in Berlin – und das trotz der aus Gera stammenden ,Ostbeauftragten‘ der Bundesregierung Elisabeth Kaiser (SPD). Der Osten braucht nun weder verständnisvolle Worte noch Respektbekundungen für die Probleme seiner Regionen. Der Osten benötigt endlich echte Zukunftsinvestitionen. Wer den Transfer von Forschung in die Praxis ernst meint, muss nachhaltig in Regionen investieren, die echten Aufbaubedarf haben – und nicht nur in Prestigeprojekte westdeutscher Millionenstädte.

Die AfD-Bundestagsfraktion plädiert daher für eine Bevorzugung strukturschwacher Regionen bei Zukunftsinvestitionen im Besonderen und für ein Ende der Benachteiligung Ostdeutschlands durch die Altparteien im Allgemeinen. Auch der Osten braucht Zukunft: Die Stärkung von Wissenschaft und Forschung kann und muss dazu beitragen.“

Quelle: AfD Deutschland