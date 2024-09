FDP-Fraktionschef bekennt sich trotz Wahlschlappen zu Lindner

Einen Wechsel an der Spitze wie bei den Grünen soll es nach Worten von FDP-Fraktionschef Christian Dürr bei den Liberalen nicht geben. "Christian Lindner ist an unserer Spitze gesetzt, und die Themen sind es auch", sagte er der "Rheinischen Post".

"Jetzt werden wir dafür sorgen, dass diese Themen auch umgesetzt werden", so Dürr. "Wir Liberale sind bei den Themen geeint, schauen Sie nur auf unsere Positionen zur Schuldenbremse, wirtschaftlicher Prosperität und auch zu schärferen Migrationsmaßnahmen, die wir seit 2015 fordern."



Mit Blick auf die Ampel-Koalition fügte er hinzu: "Die FDP ist in die Regierung gegangen, um etwas zu verändern und das ist uns auch an vielen Stellen schon gelungen. Diese Verantwortung haben wir und nehmen sie wahr." Dürr sagte: "Wir wollen Dinge zum Besseren ändern. Solange das möglich ist, sollten wir auch gemeinsam Entscheidungen treffen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur