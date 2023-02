SSW: Ordnungsamt muss weiterhin dänische Parkscheiben akzeptieren

Zum Artikel „Ab Mittwoch greift die Stadt Flensburg gegen dänische Parkscheiben durch“ sagte die SSW-Fraktionsvorsitzende Susanne Schäfer-Quäck: „Man sollte denken, dass unser Ordnungsamt wichtigere Dinge zu regeln hat. Bei allem Respekt für das Einhalten von gesetzlichen Regeln sollten gerade wir als deutsch-dänische Grenzstadt in der Frage der dänischen Parkscheiben weiterhin flexibel sein."

Schäfer-Quäck weiter: " Wir erwarten hier mehr Fingerspitzengefühl. Schließlich werden in den Grenzkommunen in Dänemark auch deutsche Parkscheiben akzeptiert. Wir erwarten, dass das Ordnungsamt in Flensburg auch in Zukunft dänische Parkscheiben akzeptiert. Der Oberbürgermeister muss hier im Sinne unserer vielen dänischen Touristen eingreifen.“

Quelle: SSW