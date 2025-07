Raimond Scheirich: Deutschland braucht eine ideologiefreie und wirtschaftsfreundliche Energiepolitik

Zur aktuellen Lage von Industrie und Energieversorgung in Deutschlandteilt der AfD-Bundestagsabgeordnete Raimond Scheirich mit: „Die dramatische Situation in der deutschen Stahlindustrie sowie der rückläufige Anteil erneuerbarer Energien am Strommix verdeutlichen die Herausforderungen, vor denen der Industriestandort Deutschland steht."

Scheirich weiter: "Während die Stahlproduktion mit einem Rückgang von fast zwölf Prozent einen historischen Tiefstand erreicht hat, mehren sich die Warnrufe aus der Branche – zu Recht. Die hohen Energiepreise, wachsende Abgabenlast und eine orientierungslose Wirtschafts- und Energiepolitik der alten sowie der neuen Bundesregierung sorgen für Unsicherheit bei Betrieben und Beschäftigten. Das zeigt sich beispielhaft an ArcelorMittal. Der Konzern verzichtet auf 1,3 Milliarden Euro vom Staat, weil Strompreise und Wasserstoffversorgung kein überlebensfähiges Geschäftsmodell ermöglichen würden. Damit ist alles gesagt: Selbst horrende Zuschüsse aus Steuergeldern reichen nicht aus, um die grünen Luftschlösser zu errichten, die man uns versprochen hat. Gleichzeitig zeigt sich, dass auch der Ausbau der erneuerbaren Energien an seine Grenzen stößt: Im ersten Halbjahr 2025 sank ihr Anteil am Strommix von 57 auf 54 Prozent und auch in absoluten Zahlen wurde weniger sogenannter grüner Strom erzeugt. Hauptursache sind ungünstige Witterungsbedingungen – insbesondere bei Wind- und Wasserkraft –, die die Abhängigkeit von natürlichen Schwankungen offenlegen. Damit wird deutlich: Die erneuerbaren Energien können die Versorgungssicherheit nicht gewährleisten, viel mehr steigt durch deren Ausbau die Abhängigkeit von Stromimporten und damit die Unsicherheit. Wer so weiterregiert, riskiert Arbeitsplätze und treibt unsere Industrie ins Ausland. Deutschland braucht endlich eine realistische und wirtschaftsfreundliche Energiepolitik. Die AfD-Fraktion fordert die Bundesregierung auf, für wettbewerbsfähige und verlässliche Rahmenbedingungen zu sorgen – dazu gehören bezahlbare Energiepreise und eine ideologiefreie Energiepolitik, die die Versorgungssicherheit des Landes vorne anstellt.“ Quelle: AfD Deutschland