NRW-SPD macht Druck bei Kita-Öffnungen

Die SPD-Opposition im Düsseldorfer Landtag fordert einen Stufenplan, der es allen Kindern bereits vom 8. Juni an erlaubt, wieder eine Kita zu besuchen.

"NRW muss sich an nördlichen Bundesländern wie Mecklenburg-Vorpommern orientieren. Dort können sogar schon ab Ende Mai alle Kinder zumindest für sechs Stunden täglich in die Kitas zurückkehren", sagte der familienpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Dennis Maelzer, der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Viele Eltern in NRW verstünden nicht, dass selbst Indoor-Spielplätze jetzt wieder geöffnet seien, die Kitas für die meisten Kinder aber nicht. In NRW dürfen bisher nur Kinder von Eltern mit systemrelevanten Berufen oder erwerbstätigen Alleinerziehenden sowie Vorschulkinder mit Förderbedarf eine Kita besuchen . Von Montag an werden in einem weiteren Schritt alle Vorschulkinder aufgenommen. Die übrigen Altersgruppen sollen nach bisherigen Plänen bis zu den Sommerferien nur tageweise in die Kita kommen.

NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) wies die Kritik am Montag zurück: "Die Öffnung von Kitas und Kindertagespflege erfolgt nach einem klaren Plan, der schrittweises Vorgehen vorsieht. Bei der genauen Terminierung der Schritte müssen immer die Träger beteiligt werden, da sie mit den Beschäftigten vor Ort diese Schritte umsetzen müssen." Der Schritt für Juni werde gerade finalisiert und werde eine gute Lösung für alle Kinder und Familien in NRW bringen.



Quelle: Rheinische Post (ots)