Die Piraten RLP nehmen Kurs auf die Bundestagswahl

Am letzten Wochenende haben die PIRATEN aus Rheinland-Pfalz ihre Listenkandidaten für die Bundestagswahl 2021 aufgestellt. Corona gerecht fand die Versammlung im Freien statt. Es wurden dreizehn PIRATEN als Kandidierende zur Bundestagswahl gewählt.

Bodo Noeske, Versicherungsmakler aus Mainz, setzte sich auf Platz eins durch. Den zweiten Listenplatz errang Heinz Zell, der als Stadtrat die Piratenpartei in Ludwigshafen bereits in der zweiten Wahlperiode vertritt. Auf Platz drei steht der Mainzer Programmierer Joachim Adomeit. Sebastian Hochwarth und Heiko Müller vervollständigen die Top 5 der Liste.

Die aktuelle Politik und seine Kandidatur kommentiert Spitzenkandidat Bodo Noeske in seiner Rede auf der Versammlung wie folgt: "Bundes- wie Landesregierungen zeigen sich in der aktuellen Corona-Pandemie absolut handlungsunfähig und beratungsresistent. Wissenschaftlicher Rat wird ignoriert. Statt planvolles Handeln herrschen Chaos in den Regierungen und Unzufriedenheit in der Bevölkerung."

"Wir werden bei der Bundestagswahl die Wahlalternative für die Menschen sein, die sich in den letzten Monaten für die Niedriginzidenzstrategie NoCovid und infektionssicheres Lernen eingesetzt haben.Wir wollen auch beim Klimawandel dem Rat der Wissenschaft folgen. Wir sind die Partei, die für die Umsetzung wissenschaftlicher Expertise in die Praxis kämpft."

Die komplette Liste:

Bodo Noeske, Mainz



Heinz Zell, Ludwigshafen



Joachim Adomeit, Mainz



Sebastian Hochwarth, Ludwigshafen



Heiko Müller, Andernach



Sandra Schwab, Lambsheim



Silvan Stein, Idar-Oberstein



Florian Altherr, Mainz



Christian Wüst, Frankenthal



Roland Hartung, Mainz-Ebersheim



Thomas Marc Göbel, Biedershausen



David Otto, Mainz



Celine Sommer, Gabsheim

Vor die Wahl haben die großen Parteien für die Kleinen erst einmal eine schwere Hürde gebaut. Die Piraten müssen Unterstützungsunterschriften sammeln, um zur Wahl zugelassen zu werden, deshalb bitten wir alle Demokraten, uns mit ihrer Unterschrift zu unterstützen.

UNTERSÜTZERFORMULAR (PDF zum ausdrucken)

Quelle: Piratenpartei Deutschland (ots)