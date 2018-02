Deutsche Polizeigewerkschaft: "Polizei muss moderner werden"

Der NRW-Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Erich Rettinghaus, fordert eine bessere Vernetzung von Kommunen und Polizei in NRW. "Die Datenerfassungssysteme der Polizei müssen alle untereinander kompatibel sein, der Datenaustausch muss vereinfacht werden. In diese Systeme sind die Städte mit einzubeziehen", sagte Rettinghaus der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post".

Insgesamt müsste die polizeiliche IT-Landschaft länderübergreifend angepasst und umgebaut werden. Zudem müsse die gesamte Ausstattung der Polizei modernisiert werden. "Die Polizei muss moderner werden, wir brauchen Laptops und Tablets in den Einsatzfahrzeugen, um Überprüfungen und Vorgänge direkt zu erledigen", sagte Rettinghaus. Quelle: Rheinische Post (ots)

