SPD startet neuen Vorstoß gegen Mindesthaltbarkeitsdatum

SPD startet neuen Vorstoß gegen Mindesthaltbarkeitsdatum

Freigeschaltet am 16.09.2025 um 13:16 durch Sanjo Babić
Verschimmelt, Lebensmittelskandal (Symbolbild)
Verschimmelt, Lebensmittelskandal (Symbolbild)

Bild: M. Großmann / pixelio.de

Im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung will die SPD einen neuen Anlauf zur Abschaffung des Mindesthaltbarkeitsdatums etwa auf Nudeln oder Reis unternehmen. "Millionen Tonnen an guten, genießbaren Produkten landen jedes Jahr im Müll - allein, weil auf der Verpackung ein Mindesthaltbarkeitsdatum steht, das bei lang haltbaren Lebensmitteln kaum Aussagekraft hat", sagte Fraktionsvize Esra Limbacher der "Rheinischen Post".

"Mit den Lebensmitteln, die jährlich in Deutschland weggeworfen werden, könnte man das Berliner Olympiastadion circa 50-mal bis oben hin füllen." Man könne nicht über Versorgungssicherheit diskutieren und gleichzeitig der massiven Lebensmittelverschwendung tatenlos zuschauen. "Konserven, Tee, Nudeln oder Reis sind oft noch Jahre nach Ablauf problemlos verzehrbar. Deshalb sollten wir einen neuen Anlauf wagen, das Mindesthaltbarkeitsdatum für diese Produkte abzuschaffen", sagte der Wirtschaftsexperte.

Im Koalitionsvertrag von Union und SPD heißt es lediglich: "Lebensmittelverschwendung bekämpfen wir auf allen Ebenen und unterstützen gemeinnützige Organisationen wie die Tafeln."

Quelle: dts Nachrichtenagentur

