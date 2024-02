Bas würde Deutschland selbst mit der Waffe verteidigen - vielleicht

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) würde Deutschland im Kriegsfall womöglich auch selbst mit einer Waffe verteidigen. "Kürzlich bin ich von Schülern gefragt worden, ob ich bereit wäre, selbst zu kämpfen - ich kann das nicht ausschließen", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

"Aufgrund unserer Geschichte war ich grundsätzlich pazifistisch eingestellt, aber die Zeitenwende findet auch in meinem Kopf statt." Fest stehe in jedem Fall für sie, so Bas, dass die Ukrainer ihr Land so tapfer verteidigten, verdienen "unseren höchsten Respekt". Die Bundestagspräsidentin brachte gleichzeitig die Einrichtung eines Bürgerrats ins Gespräch, der sich mit der Wiedereinführung der Wehrpflicht befassen soll.

"Die Frage dürfte allerdings nicht allein auf die Wehrpflicht - ja oder nein - verengt werden, sondern müsste sich auf gesellschaftliches Engagement allgemein beziehen: Was müsste der Staat tun, damit ich mich ehrenamtlich engagiere?" Der Bürgerrat könne dabei auch die Meinung junger Menschen einbeziehen. Da die Wehrpflicht nur ausgesetzt sei, könne man "im schlimmsten Fall" wieder darauf zurückgreifen. "Die alte Wehrpflicht möchte aber kaum jemand zurück", sagte sie. "Der Verteidigungsminister lässt jetzt verschiedene Modelle prüfen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur