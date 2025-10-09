Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Neuer Griff ins Portemonnaie – Koalition prüft Tabak-Sonderabgabe

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 07:18 durch Sanjo Babić
Die Regierungskoalition zeigt sich laut dts offen für eine Sondersteuer auf Tabak. Die Mehreinnahmen könnten in Prävention und Gesundheitsaufklärung fließen.

Befürworter verweisen auf internationale Erfahrungen mit Lenkungsabgaben. Diskutiert werden Ausgestaltung, Zweckbindung und soziale Wirkung. Handel und Hersteller warnen vor Ausweichbewegungen in den Schwarzmarkt.

In der Koalition gehen die Meinungen über Tempo und Höhe auseinander. Das Finanzressort prüft Modelle, die Verwaltung und Kontrolle vereinfachen. Entscheidend wird, ob eine rechtssichere Zweckbindung gelingt.

