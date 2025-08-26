SPD-Wirtschaftspolitiker kritisiert Unicredit

Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Roloff, spricht sich für eine eigenständige Commerzbank aus. "Ich sehe eine Übernahme der Commerzbank durch die Unicredit kritisch", sagte Roloff dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"In diesen wirtschaftlich herausfordernden Zeiten braucht der deutsche Mittelstand eine starke und eigenständige Commerzbank", so der Abgeordnete weiter.



Die Vergangenheit habe zudem gezeigt, dass Übernahmen oft zu Stellenabbau führen. "Ich hoffe daher im Sinne der Beschäftigten und der Unternehmen in diesem Land, dass die Übernahme nicht stattfindet", so der Sozialdemokrat.

Quelle: dts Nachrichtenagentur