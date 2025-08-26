Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
SPD-Wirtschaftspolitiker kritisiert Unicredit

Freigeschaltet am 26.08.2025 um 07:19 durch Sanjo Babić
Sebastian Roloff (2022)
Sebastian Roloff (2022)

Bild: Screenshot Internetseite: "https://www.roloff-direkt.de/meinearbeitalsabgeordneter/" / Eigenes Werk

Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Roloff, spricht sich für eine eigenständige Commerzbank aus. "Ich sehe eine Übernahme der Commerzbank durch die Unicredit kritisch", sagte Roloff dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"In diesen wirtschaftlich herausfordernden Zeiten braucht der deutsche Mittelstand eine starke und eigenständige Commerzbank", so der Abgeordnete weiter.

Die Vergangenheit habe zudem gezeigt, dass Übernahmen oft zu Stellenabbau führen. "Ich hoffe daher im Sinne der Beschäftigten und der Unternehmen in diesem Land, dass die Übernahme nicht stattfindet", so der Sozialdemokrat.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

