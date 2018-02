Nahles greift Juso-Kampagne an

Die designierte SPD-Chefin und Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles hat die Kampagne der Jusos gegen die Große Koalition scharf angegriffen.

"Die Jusos argumentieren mit der Vergangenheit. Ich will nach vorne schauen", sagte Nahles dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Bei einem Nein zur GroKo geben wir das Heft des Handelns aus der Hand." Selbst bei einer Minderheitsregierung gebe es eine rechte Mehrheit im Parlament. "In jeder einzelnen Frage müsste eine Mehrheit gefunden werden. Dass dabei am Ende mehr – oder überhaupt – sozialdemokratische Politik herauskommt als auf Grundlage des Koalitionsvertrags, kann niemand ernsthaft glauben", sagte Nahles.

Die Debatte der GroKo-Gegner laufe stark über Emotionen. "Ich empfehle, bei den Fakten zu bleiben", sagte die designierte Parteivorsitzende. Nahles betonte, auch eine knappe Mehrheit bei der Mitgliederbefragung sei ausreichend. "Mehrheit ist Mehrheit", sagte die SPD-Politikerin, "aber so knapp wird es nicht werden".

Quelle: dts Nachrichtenagentur