Grosse-Brömer will unter Brinkhaus Geschäftsführer bleiben

Michael Grosse-Brömer will Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag bleiben. Er freue sich sehr, dass Grosse-Brömer auf seinen Vorschlag hin in der nächsten Fraktionssitzung wieder für dieses Amt kandidieren werde, sagte der neue Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus am Mittwochabend.

Auch die Parlamentarischen Geschäftsführer Heike Brehmer, Manfred Grund und Patrick Schnieder wollten ihre Ämter fortführen und sich ebenfalls zur Wahl stellen. "Damit wird deutlich, dass die CDU/CSU-Bundestagsfraktion geschlossen ihre Arbeit fortsetzen wird", sagte Brinkhaus, der am Vortag den langjährigen Fraktionschef Kauder min einer Kampfkandidatur regelrecht weggeputscht hatte. Quelle: dts Nachrichtenagentur

