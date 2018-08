Ursula von der Leyen besucht in Niederstetten das Transporthubschrauberregiment 30

Bundesministerin der Verteidigung Ursula von der Leyen besucht im Rahmen ihrer Sommerreise am Montag, dem 20. August, das Transporthubschrauberregiment 30 in Niederstetten. Welche Fähigkeiten bringt der Transporthubschrauber des Heeres vom Typ NH90 in die Landes- und Bündnisverteidigung ein? Welche Erfahrungen wurden im kürzlich beendeten Auslandseinsatz der Heeresflieger in Mali gewonnen? Welche Leistungen erbringt das Transporthubschrauberregiment 30 im Such- und Rettungsdienst (SAR) in Deutschland?

In Gesprächen und Vorträgen werden diese Fragen beantwortet und Herausforderungen für den Verband dargestellt. In einer praktischen Übung werden der Bundesministerin Fähigkeiten und Einsatzmöglichkeiten des NH-90 in Zusammenarbeit mit Fallschirmjägern sowie die schnelle Reaktionsfähigkeit der Such- und Rettungskräfte veranschaulicht. Der Besuch in der Hermann-Köhl-Kaserne schließt mit einer Gesprächsrunde mit Soldatinnen und Soldaten sowie zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller Dienststellen des Standortes Niederstetten ab.

Quelle: Presse- und Informationszentrum des Heeres (ots)