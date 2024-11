FDP warnt vor hohen Kosten für Bundeswehr-Dienstanzüge

Nachdem die "Bild am Sonntag" über geplante hohe Kosten für Bekleidung bei der Bundeswehr berichtet hatte, warnt die FDP vor negativen Konsequenzen für den gesamten Verteidigungshaushalt. "Wenn Minister Pistorius die Dienstanzüge erneuert, ohne Änderungen an Schnitt oder Ausstattung, und dafür fast eine Milliarde ausgeben will, dann weckt er Zweifel an der Priorität des Verteidigungshaushalts", sagte Alexander Müller, verteidigungspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, dem "Tagesspiegel".

Wenn Pistorius jetzt solche hohen Summen für Nebensächlichkeiten einplane, dann werde sein Etat nicht aufwachsen, warnte Müller. "Die Bundeswehr hat aber dringenden Finanzbedarf bei Gebäuden, Munition, Digitalisierung, Fahrzeugen und Schiffen. Wir dürfen jetzt nicht die falschen Prioritäten setzen, sonst gefährden wir den nötigen Zuwachs im Verteidigungshaushalt." Quelle: dts Nachrichtenagentur