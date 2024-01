„Bürgergeld“-Kosten für Ausländer explodieren: Wir dürfen uns nicht ausnutzen lassen!

Das sogenannte „Bürgergeld“ trägt seinen Spitznamen „Neubürgergeld“ zu Recht: 62,5 Prozent der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten hatten einen „Migrationshintergrund“. Die Kosten für den Steuerzahler beliefen sich laut einer Erhebung der Bundesagentur für Arbeit im Jahr 2023 auf monatlich 3,58 Milliarden Euro. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Rechnet man diesen Monatswert aufs ganze Jahr hoch, so kommt man also auf mehr als 40 Milliarden Euro. Schon diese gigantische Summe zeigt einen kleinen Ausschnitt der Gründe, die dazu führen, dass die Ampel-Koalition ihre sozialpolitischen Aufgaben im eigenen Land nicht mehr erfüllt. Die Bundesregierung macht unser Land arm und die Ausnutzer unseres Landes reich!

Und weil die Höhe des Bürgergelds an die Zahl der Kinder gekoppelt ist, erhalten die Empfänger vieler Herkunftsländer sogar durchschnittlich höhere Sätze als die Deutschen: Deutsche bekommen durchschnittlich 658 Euro im Monat, aber bei Ukrainern sind es 684 Euro, bei Türken 744 Euro und bei Iranern sogar 755 Euro. Das ist aber erst der Anfang, denn zum 1. Januar ist der Standardsatz um 61 Euro gestiegen!

Die AfD nimmt es als einzige Partei nicht hin, dass unser Wohlstand an die ganze Welt verschenkt wird. Wir werden Geldleistungen für Asylbewerber in Sachleistungen umwandeln, unsere Staatsgrenzen schützen und illegale Migranten konsequent abschieben, damit die Bürgergeld-Kosten drastisch gesenkt werden. Denn soziale Hilfsleistungen stehen in erster Linie denjenigen zu, die auch als deutsche Staatsbürger in die Staatskassen einzahlen. Unser Steuergeld gehört den Deutschen und nicht der Menschheit!"

