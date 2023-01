Medienberichte: Scholz zu Leopard-Lieferungen unter einer Voraussetzung bereit

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben der Zeitung habe Scholz diese Bedingung während eines Telefongesprächs mit US-Präsident Joe Biden am Dienstag zum Ausdruck gebracht. Die Zeitung merkte an, Biden hätte sich in dem Gespräch noch nicht festgelegt.

Washington wolle offenbar, dass Berlin nicht nur anderen NATO-Ländern die Ausfuhr von Leopard-Panzern in die Ukraine erlaube, sondern auch selbst Panzer aus eigenen Beständen liefere, hieß es. Leopard-Lieferungen können nicht ohne die Zustimmung Deutschlands erfolgen, das diese Panzer herstellt."

Quelle: RT DE