Reichinnek beklagt zunehmende Anfeindungen

Freigeschaltet am 03.09.2025 um 09:15 durch Sanjo Babić
Heidi Reichinnek (2025)
Heidi Reichinnek (2025)

Foto: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Heidi Reichinnek, beklagt sich über zunehmende Anfeindungen. "Das betrifft alle, die in der Politik zu tun haben - aber vor allem Frauen", sagte die Politikerin dem "Stern".

"Es ist wirklich krass, was da an Angriffen kommt: an Beleidigungen, an Herabwürdigungen, an Abwertungen von Intellekt oder Aussehen."

Darüber hinaus gebe es "sehr konkrete sexuelle Anspielungen" oder Bedrohungen wie: "Ich wünsche dir, dass dir jemand auf dem Heimweg begegnet." Reichinnek bestätigte, dass sie auch direkte Morddrohungen erhalte. "Ich bekomme alles, was man sich vorstellen kann." Zwar halte sie sich für "einigermaßen robust". Doch ohne ihr Team könnte sie die Angriffe nicht aushalten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

