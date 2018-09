CSU-Innenpolitiker Kuffer: Maaßen absolut der richtige Mann

Der CSU-Innenpolitiker Michael Kuffer hat der SPD vorgeworfen, wegen schlechter Umfragewerte den Rücktritt von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zu fordern. Kuffer sagte am Freitag im Inforadio vom rbb, was die Sozialdemokraten derzeit machten, "passt ins Bild und Muster der SPD, die sich von Inhalten offensichtlich völlig verabschiedet hat - auch in einer panischen Situation, in der sie ob der Umfragewerte zu sein scheint."

Maaßen sei jedoch trotz seiner missverständlichen Äußerungen zu den Vorfällen in Chemnitz absolut der richtige Mann im Amt, sagte Kuffer weiter. "Maaßen hat die Größe aufgebracht - und das ist doch auch anerkennenswert -, dass er gesagt hat, hier ist was schief gelaufen. (...) Er hat einen handwerklichen Fehler eingeräumt. Und das muss doch dann irgendwann für alle Seiten gesichtswahrend ausreichen. (...) der Kompromiss besteht darin, dass man es dabei auch irgendwann mal bewenden lässt." Quelle: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) (ots)

