Kai Wegner mit 89,8 Prozent als CDU-Landeschef bestätigt

ZDFheute meldet, dass Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) beim Parteitag mit großer Mehrheit als Landesvorsitzender bestätigt wurde. Das Ergebnis stärkt ihn auch mit Blick auf die nächste Wahlauseinandersetzung in der Hauptstadt.

Die Delegierten der Berliner CDU votierten deutlich für eine weitere Amtszeit ihres Landeschefs. Das klare Ergebnis gilt als Signal der Geschlossenheit und soll der Partei Stabilität in einer angespannten Berliner Landespolitik geben.

Inhaltlich setzt Wegner auf Sicherheit, Wirtschaftskraft und Wohnungsbau als Kernvorhaben. Über Personalfragen für die nächste Spitzenkandidatur wird die Partei zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.

Quelle: ExtremNews



