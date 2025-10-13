JU-Chef Winkel wirft Arbeitsministerin Bas (SPD) „Trickserei“ bei der Rente vor

JU-Vorsitzender Johannes Winkel wirft Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) in der Rentenpolitik „Trickserei“ zulasten der jungen Generation vor, meldet die dts Nachrichtenagentur. Winkel hatte die Pläne zuletzt wiederholt als „nicht enkelfähig“ kritisiert, berichten t-online und dts-Ableger. Er fordert Korrekturen im parlamentarischen Verfahren.

Konkret bemängelt die Junge Union, die geplante Stabilisierung des Rentenniveaus werde über Schattenhaushalte und Umverteilungen finanziert, während strukturelle Reformen wie längeres Arbeiten oder mehr Kapitaldeckung fehlten. Das Sozialministerium verweist auf Verlässlichkeit und Kaufkraftschutz für Rentnerinnen und Rentner sowie auf Maßnahmen zur Fachkräftesicherung. Ökonomen mahnen, die demografische Lücke mache zusätzliche Finanzierungsquellen nötig.

Im Bundestag dürfte das Paket kontrovers beraten werden. Unionsnahe Experten fordern eine Reformkommission, die Beitragssatz, Eintrittsalter und Kapitalstock zusammendenkt. Die SPD betont soziale Balance und warnt vor einseitigen Lasten für Geringverdienende.

Quelle: dts Nachrichtenagentur



