Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik JU-Chef Winkel wirft Arbeitsministerin Bas (SPD) „Trickserei“ bei der Rente vor

JU-Chef Winkel wirft Arbeitsministerin Bas (SPD) „Trickserei“ bei der Rente vor

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 06:52 durch Sanjo Babić
Johannes Winkel auf dem Parteitag der Jungen Union in Dortmund (2022)
Johannes Winkel auf dem Parteitag der Jungen Union in Dortmund (2022)

Foto: Urheber
Lizenz: CC BY-SA 3.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

JU-Vorsitzender Johannes Winkel wirft Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) in der Rentenpolitik „Trickserei“ zulasten der jungen Generation vor, meldet die dts Nachrichtenagentur. Winkel hatte die Pläne zuletzt wiederholt als „nicht enkelfähig“ kritisiert, berichten t-online und dts-Ableger. Er fordert Korrekturen im parlamentarischen Verfahren.

Konkret bemängelt die Junge Union, die geplante Stabilisierung des Rentenniveaus werde über Schattenhaushalte und Umverteilungen finanziert, während strukturelle Reformen wie längeres Arbeiten oder mehr Kapitaldeckung fehlten. Das Sozialministerium verweist auf Verlässlichkeit und Kaufkraftschutz für Rentnerinnen und Rentner sowie auf Maßnahmen zur Fachkräftesicherung. Ökonomen mahnen, die demografische Lücke mache zusätzliche Finanzierungsquellen nötig.

Im Bundestag dürfte das Paket kontrovers beraten werden. Unionsnahe Experten fordern eine Reformkommission, die Beitragssatz, Eintrittsalter und Kapitalstock zusammendenkt. Die SPD betont soziale Balance und warnt vor einseitigen Lasten für Geringverdienende.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte film in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige