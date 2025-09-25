Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Vor BVerfG-Wahl: Grüne werben bei Linken für Zustimmung zu allen drei Kandidaten

Vor BVerfG-Wahl: Grüne werben bei Linken für Zustimmung zu allen drei Kandidaten

Freigeschaltet am 25.09.2025 um 06:42 durch Sanjo Babić
Das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2025
Das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2025

Bild: Tim Kellner / Eigenes Werk

Vor der Richterwahl zum Bundesverfassungsgericht wollen die Grünen geschlossen für alle drei Kandidaten stimmen und werben um Zustimmung der Linken, berichtet die dts Nachrichtenagentur mit Verweis auf das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die SPD-Kandidatin Sigrid Emmenegger wird als „über alle Zweifel erhaben“ bezeichnet.

Parteichef Felix Banaszak (GRÜNE) betont den Anspruch, inhaltliche Opposition mit Verantwortungsbewusstsein zu verbinden. Ziel sei, das „unwürdige Schauspiel“ der vergangenen Monate zu beenden und demokratische Mehrheiten für alle Kandidatinnen sicherzustellen. Zugleich kritisiert er eine unzureichende Einbindung von Grünen und Linken in den Vorbereitungen.

Mit Blick auf die Abläufe nennt Banaszak die Fraktionsspitzen Jens Spahn (CDU) und Matthias Miersch (SPD), deren Vorgehen aus seiner Sicht beinahe zu einer erneuten Blockade geführt hätte. Die Grünen wollen nicht riskieren, dass das Bundesverfassungsgericht Schaden nimmt. Als Signal der Verlässlichkeit wird die Unterstützung der SPD-Kandidatin Sigrid Emmenegger hervorgehoben.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte faulig in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige