Nachwuchs-Grüne: Doppelspitze mit linkem Akzent

Henriette Held und Luis Bobga führen künftig die Grüne Jugend, meldet NIUS. Bereits im Vorfeld hatten taz und Yahoo von der Bewerbung des Duos berichtet; t-online ordnete die inhaltlichen Schwerpunkte ein. Beide wollen Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit enger verzahnen.

Das Duo kündigt an, den Druck für bezahlbares Wohnen, eine solidarische Finanzierung der Transformation und eine progressive Bildungsagenda zu erhöhen. In migrations- und sozialpolitischen Fragen wirbt Bobga für eine klare linke Kante, Held für pragmatische Bündnisse vor Ort. Interne Brücken zwischen Basis und Regierungsarbeit sollen durch mehr Beteiligungsformate und eine kritisch-konstruktive Begleitung des Parteivorstands entstehen.

Mit der Wahl reagiert die Jugendorganisation auch auf personelle Wechsel an der Spitze und Debatten über Kurs und Ton der Mutterpartei. Beobachter rechnen damit, dass die neue Führung stärker kampagnenförmig arbeitet und Social-Media-Formate ausbaut, um junge Zielgruppen zurückzuholen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur



