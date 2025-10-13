Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Nachwuchs-Grüne: Doppelspitze mit linkem Akzent

Nachwuchs-Grüne: Doppelspitze mit linkem Akzent

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 09:18 durch Sanjo Babić
Logo Grüne Jugend
Logo Grüne Jugend

Foto: TomRitter123
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Henriette Held und Luis Bobga führen künftig die Grüne Jugend, meldet NIUS. Bereits im Vorfeld hatten taz und Yahoo von der Bewerbung des Duos berichtet; t-online ordnete die inhaltlichen Schwerpunkte ein. Beide wollen Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit enger verzahnen.

Das Duo kündigt an, den Druck für bezahlbares Wohnen, eine solidarische Finanzierung der Transformation und eine progressive Bildungsagenda zu erhöhen. In migrations- und sozialpolitischen Fragen wirbt Bobga für eine klare linke Kante, Held für pragmatische Bündnisse vor Ort. Interne Brücken zwischen Basis und Regierungsarbeit sollen durch mehr Beteiligungsformate und eine kritisch-konstruktive Begleitung des Parteivorstands entstehen.

Mit der Wahl reagiert die Jugendorganisation auch auf personelle Wechsel an der Spitze und Debatten über Kurs und Ton der Mutterpartei. Beobachter rechnen damit, dass die neue Führung stärker kampagnenförmig arbeitet und Social-Media-Formate ausbaut, um junge Zielgruppen zurückzuholen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte manama in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige