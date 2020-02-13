Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Parlamentarier fordern stärkere Jugendpolitik

Parlamentarier fordern stärkere Jugendpolitik

Freigeschaltet am 20.09.2025 um 09:06 durch Sanjo Babić
Plenarsaal im Deutschen Bundestag.
Foto: Steffen Prößdorf
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die dts meldet, dass mehrere Abgeordnete im Bundestag den mangelnden Fokus auf die Belange junger Menschen kritisieren.

Im Bundestag wächst der Unmut über eine Politik, die nach Ansicht vieler Abgeordneter die junge Generation zu wenig berücksichtigt. Kritisiert wird, dass Zukunftsthemen wie Bildung, Klimaschutz und Digitalisierung zwar diskutiert, aber nicht konsequent umgesetzt würden.

Mehrere Parlamentarier forderten, Jugendliche stärker in Entscheidungsprozesse einzubeziehen und langfristige Perspektiven für Ausbildung und Arbeitsmarkt zu schaffen. Zudem müssten Programme für bezahlbaren Wohnraum und soziale Teilhabe erweitert werden.

Die Kritik kommt fraktionsübergreifend und unterstreicht den wachsenden Druck, Jugendpolitik nicht länger als Randthema zu behandeln.

Quelle: ExtremNews


