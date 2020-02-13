Parlamentarier fordern stärkere Jugendpolitik

Die dts meldet, dass mehrere Abgeordnete im Bundestag den mangelnden Fokus auf die Belange junger Menschen kritisieren.

Im Bundestag wächst der Unmut über eine Politik, die nach Ansicht vieler Abgeordneter die junge Generation zu wenig berücksichtigt. Kritisiert wird, dass Zukunftsthemen wie Bildung, Klimaschutz und Digitalisierung zwar diskutiert, aber nicht konsequent umgesetzt würden.

Mehrere Parlamentarier forderten, Jugendliche stärker in Entscheidungsprozesse einzubeziehen und langfristige Perspektiven für Ausbildung und Arbeitsmarkt zu schaffen. Zudem müssten Programme für bezahlbaren Wohnraum und soziale Teilhabe erweitert werden.

Die Kritik kommt fraktionsübergreifend und unterstreicht den wachsenden Druck, Jugendpolitik nicht länger als Randthema zu behandeln.

Quelle: ExtremNews



