Grünen-Spitzenkandidatin will TV-Duell mit Söder

Die Spitzenkandidatin der Grünen in Bayern, Katharina Schulze, wünscht sich ein TV-Duell mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU). "Ich fände es schön, wenn es ein TV-Duell gibt, in dem die beiden stärksten Parteien des Landes über die Zukunft des Landes diskutieren", sagte Schulze am Montag in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen". Der Bayerische Rundfunk sei aber bisher nicht zur Ausstrahlung eines solchen Duells bereit.

"Wenn Markus Söder mitdiskutiert, bin ich dabei", sagte Schulze. "Der Sinn eines TV-Duells ist es, dass man über die Herausforderungen dieses Landes vor Publikum diskutiert." Schulze kritisierte gleichzeitig die Politik der CSU in Bayern scharf: "Markus Söder ist sein Start als Ministerpräsident nicht gerade geglückt. Ich halte von seiner Symbolpolitik gar nichts", sagte die Grünen-Politikerin in der "Bild"-Sendung. Quelle: dts Nachrichtenagentur

