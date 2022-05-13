Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Gesellschaft am Limit – Appell gegen Dauerkonflikte

Freigeschaltet am 27.09.2025 um 07:50 durch Sanjo Babić
Anke Rehlinger (2022)
Anke Rehlinger (2022)

Foto: © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Wie dts meldet, warnt Anke Rehlinger (SPD) vor „permanenten Kulturkämpfen“ in Politik und Gesellschaft.

Sie ruft dazu auf, konkrete Problemlösungen in den Vordergrund zu stellen und Brücken zu bauen. Polarisierung schade dem Zusammenhalt, betont sie. Unterstützer sehen einen überfälligen Tonwechsel.
Gegner halten den Vorwurf für politisch motiviert. Fachleute empfehlen Formate, die Austausch und Faktenorientierung stärken.

Quelle: ExtremNews

