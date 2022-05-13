Gesellschaft am Limit – Appell gegen Dauerkonflikte

Wie dts meldet, warnt Anke Rehlinger (SPD) vor „permanenten Kulturkämpfen“ in Politik und Gesellschaft.

Sie ruft dazu auf, konkrete Problemlösungen in den Vordergrund zu stellen und Brücken zu bauen. Polarisierung schade dem Zusammenhalt, betont sie. Unterstützer sehen einen überfälligen Tonwechsel.

Gegner halten den Vorwurf für politisch motiviert. Fachleute empfehlen Formate, die Austausch und Faktenorientierung stärken.

Quelle: ExtremNews