Dr. Balzer: “Immer mehr verlassen die Schule ohne Abschluss”

“Obwohl der Anteil der baden-württembergischen Schüler ohne Hauptschulabschluss von 4,3 Prozent 2012 um über 60 Prozent auf 6,9 % im Jahr 2022 stieg, schrillen bei Theresa Schopper (Grüne) immer noch keine Alarmglocken.” Mit diesen Worten reagierte der bildungspolitische AfD-Fraktionssprecher Dr. Rainer Balzer MdL auf die jüngste bekannt gewordene Statistik, nach der aus dem Ländle jährlich eine Kleinstadt ohne Schulabschluss in die Gesellschaft strömt.

Dr. Balzer weiter: “Noch gar nicht eingerechnet sind die laut Mikrozensus 11,9 Prozent der 18- bis 24-Jährigen ohne abgeschlossene Sekundarstufe I oder II. Dass der Lehrerverband bei der Ursachenforschung plötzlich lupenreine AfD-Positionen übernimmt, ist mehr als bezeichnend.

Viele Schüler kommen mit der deutschen Sprache nicht zurecht, fühlen sich dem Land nicht zugehörig oder identifizieren sich nicht mit gesellschaftlichen Werten. Besonders bei Jugendlichen aus geflüchteten Familien, die spät ins System eintreten, fehlen Basiskompetenzen.

Statt Leistungsorientierung, Disziplin und klare Lernziele zu fördern, überbietet sich die grün-schwarze Bildungspolitik aber mit ideologischen Projekten: Gender-Unterricht, Klimapädagogik, Demokratieerziehung und Diversitätsprogramme verdrängen den Kernauftrag der Schule – Lesen, Schreiben, Rechnen und Leistungsbewertung. Statt das Problem auf dem Rücken der Kinder auszutragen, muss die Politik handeln: Wir brauchen spezifische Förderprogramme ab dem Kindergartenalter, strengere Sprach- und Integrationsvorgaben sowie eine Reduzierung der Sozialleistungen, die unqualifizierte Wege attraktiv machen. Die AfD steht für eine starke Bildungspolitik, die Integration erzwingt statt weitere Versäumnisse zulässt.“

Quelle: AfD BW