Die AfD wünscht einen schönen Tag der Remigration!

Wie heißt es so schön? Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Deshalb feiert die AfD heute mit Ihnen den „Tag der Remigration“ – als Gegenentwurf zum sogenannten „Internationalen Tag der Migranten“ der Vereinten Nationen. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Remigration und konsequente Abschiebungen waren schließlich noch nie so notwendig wie heute: Rund 300.000 ausreisepflichtige Ausländer halten sich rechtswidrig in Deutschland auf, Millionen von Migranten und Pseudoflüchtlingen werden mit „Bürgergeld“ durchgefüttert oder gar in Luxus-Hotels einquartiert.

Zum Feiern gibt es infolgedessen für die einheimische Bevölkerung immer weniger: Die Messer-Kriminalität explodiert, Weihnachtsmärkte werden zum Gefahrenbereich, Freibäder verwandeln sich in arabische Besatzungszonen. Die als „radikal“ gebrandmarkte Lösung entspricht dabei lediglich dem gesunden Menschenverstand: Geltendes Asyl- und Ausländerrecht muss eingehalten und durchgesetzt werden. Wer für seinen eigenen Lebensunterhalt aufkommt, sich anpasst und unsere Gesetze und Gebräuche respektiert, kann bleiben. Wer dazu nicht bereit oder in der Lage ist, dem weisen wir die Tür."

Quelle: AfD Deutschland