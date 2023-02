AfD stellt Antrag für Friedensplan – die anderen Fraktionen reagieren mit Hass und Häme

Es war eine sehr dunkle Stunde im Bundestag, in der die etablierten Parteien endgültig bewiesen haben: An einem baldigen Ende des Ukraine-Krieges haben sie keinerlei Interesse. Stattdessen sollen immer mehr und immer größere Waffen aus Deutschland geliefert werden – bis dann auch noch Bundeswehrsoldaten in den Einsatz gegen Russland sollen?

Anders kann man sich die Reaktionen auf den Antrag der AfD für einen Friedensplan nicht erklären. Statt sich mit dem Anliegen auseinanderzusetzen, die Kämpfe diplomatisch zu beenden, wird einmal mehr in primitiver Weise gegen die Alternative für Deutschland gehetzt. Der Hass auf die Opposition wird immer größer – ebenso wie die Entfernung zum Volk. Denn die Bürger wollen weder die Kriegstreiberei von Ampelregierung und Union länger mit anhören, noch wollen sie, dass wir uns weiter in diesen Krieg hineinziehen lassen. Hier zum Video:

Quelle: AfD Deutschland